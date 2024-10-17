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06:21, 17 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области высказались о референдуме о вхождении в состав России

Ганчев поддержал призыв харьковчан провести референдум о вступлении в Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев высказался на тему проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

Он утверждает, что полностью находится на стороне жителей региона в данном вопросе. При этом Ганчев отметил, что общественное мнение необходимо изучить более подробно и масштабно, уточнив, что это решение будут принимать не только граждане, которые уже получили гражданство РФ.

Ранее Виталий Ганчев назвал причину эвакуации Купянска властями Украины. По его словам, они очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны и наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ганчев заявил, что украинские власти регулярно проводят эвакуации и в других населенных пунктах, чтобы жители не сталкивалось с преступлениями солдат ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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