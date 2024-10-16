Глава Харьковской ВГА назвал причину эвакуации Купянска Украиной

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев назвал причину эвакуации Купянска властями Украины, передает РИА Новости.

«Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны укранацистов и наемников», — рассказал чиновник.

По его словам, украинские власти регулярно проводят эвакуации и в других населенных пунктах, чтобы мирное население не сталкивалось с преступлениями солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России продолжают давить украинские военные группировки на сватовско-купянском направлении. По его словам, благодаря прорыву бойцам Российской армии удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов на этом участке фронта.

