Военные ВС РФ заявили, что самое ожесточенное сопротивление оказывают наемники

Военные штурмовых подразделений группировки войск «Восток» назвали категорию самых сопротивляющихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждают российские военнослужащие, наиболее активное сопротивление оказывают иностранные наемники, сражающиеся на стороне Киева. Слова российских бойцов со ссылкой на Минобороны приводит РИА Новости.

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ поведали, что украинские солдаты под Угледаром практически не оказывают сопротивления, предпочитая отступить или сдаться в плен.

«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — рассказал стрелок штурмового отряда с позывным Шип.

Ранее заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь сообщил, что солдаты ВСУ атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. Военный добавил, что после эвакуации один из украинских солдат заявил, что не стрелял из автомата и не умеет им пользоваться.