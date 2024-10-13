Боец ВС РФ Бетон: солдаты ВСУ и наемники ругаются из-за обеспечения и экипировки

Старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон заявил, что солдаты и наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних. Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что солдаты ВСУ и наемники ругаются из-за обеспечения и экипировки. По его словам, кроме низкого уровня обеспечения украинские бойцы гораздо хуже подготовлены.

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего», — признался боец.

Ранее жительница Курской области рассказала о запугивании мирных граждан жестокостью польских наемников со стороны ВСУ. По ее словам, граждан предупреждали: «Вы живыми оттуда не выйдите».