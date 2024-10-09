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07:11, 9 октября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о запугивании мирных граждан со стороны ВСУ

Жительница Курской области: ВСУ пугали граждан жестокостью польских наемников

Фото: Reuters

ВСУ запугивали мирных жителей Курской области жестокостью польских наемников. По словам жительницы региона, граждан предупреждали: «Вы живыми оттуда не выйдите», пишет РИА Новости.

«Военные ВСУ предупредили их, чтобы шли осторожно, потому что если пойдут дальше, там будут находиться польские военные. Бойцы сказали им, что они оттуда живыми не выйдут», — отметила женщина.

8 октября стало известно, что из-за действий Вооруженных сил Украины 300 мирных жителей Курской области пострадали, а 70 — погибли. Число пострадавших курян озвучил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Также накануне стало известно, что в Курской области российские силовики захватили в плен украинскую разведывательную группу. Разведгруппа противника состояла из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ранее житель приграничного населенного пункта рассказал, что двое мирных жителей Суджи в Курской области спаслись от расстрела Вооруженных сил Украины, сбежав через болото.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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