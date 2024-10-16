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13:48, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский представил украинским депутатам «план победы». В Верховной Раде посчитали его нереалистичным

Нардеп Гончаренко: Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», предполагающий, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Пять пунктов плана перечислил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Зеленский заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира». По нему также можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года». Первый пункт — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Далее следует оборона, этот пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Туда же включены совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к разведданным партнеров.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Третий пункт плана Зеленского — неядерное сдерживание России. К нему, как уточняется, существует секретное приложение, которое получили страны-партнеры. По плану Украина предлагает разместить у себя комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, а также запустить с партнерами совместное производство оружия. В своем «плане победы» Зеленский также особенно акцентировал, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит), и предлагает ЕС и США совместно их защищать и на них зарабатывать. Финальный, пятый пункт «плана победы» рассчитан на время после окончания боевых действий. В его рамках украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.

Мы слышим от партнеров такое слово как «переговоры», и гораздо реже звучит слово «справедливость». Украина открыта к дипломатии, но к честной, с сильной позиции. Поэтому у нас есть «формула мира». Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В Раде скептически отнеслись к плану Зеленского

Нардеп Гончаренко назвал все сказанное украинским президентом пустыми словами. «План очень нереалистичен», — заметил он. По его словам, Украина действительно желает всего вышеперечисленного, но нужно считаться с реальностью.

И ключевое. Мы почти все спихнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и так далее? Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая?

Алексей Гончаренкодепутат Верховной Рады

По словам депутата, слово «план» подразумевает какие-то конкретные шаги, а в этом «плане» «и плана самого нет» — просто набор лозунгов.

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Путин огласил условия России

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД четко обозначил условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Киеву было сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Одним из ключевых условий Путин назвал отвод украинских войск ВСУ из новых регионов России — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае, по словам Путина, Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции. Кроме того, принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Украины. Что касается Москвы, то она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров, заверил российский лидер.

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      Алина Гончарова
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