В Верховной Раде назвали нереалистичным «план победы» Зеленского

Нардеп Гончаренко: план победы Зеленского нереалистичен

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал нереалистичным представленный президентом страны Владимиром Зеленским «план победы». Свое мнение он высказал в личном Telegram-канале.

Нардеп заявил, что не состоялось реального разговора о возможностях страны, поэтому представленные пункты плана — это пустые слова, хоть они и отражают желания государства, от которых нельзя отказываться. При этом в реальности, по его словам, все обстоит совершенно иначе. Он подчеркнул, что в содержании пунктов плана очень многое возлагается на плечи стран-партнеров Украины, но очень мало сказано о требованиях, которые страна предъявляет себе.

Он также посетовал на отсутствие в плане пунктов о борьбе с коррупцией и об укреплении демократических институтов. Гончаренко заключил, что Украина многое требует от западных стран, но не определяет свою собственную роль в заданных процессах.

«Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Потому что все это ничего общего с реальностью не имеет», — заключил он.

Ранее Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов, в которые входят, в частности, перенос военных действий на территорию России и сотрудничество Украины с западными странами в военной промышленности.

