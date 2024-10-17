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12:49, 17 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на нехватку офицеров и боеприпасов из-за авантюры в Курской области

РИА Новости: в ВСУ заявили о нехватке боеприпасов из-за авантюры в приграничье

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Бойцы 143-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нехватку офицеров и боеприпасов из-за авантюры властей с нападением на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Представитель подполья уточнил, что офицеров, как говорят украинские солдаты, особенно недостает на харьковском направлении. Кроме того, ощущается острая нехватка беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов. Из-за сложившейся ситуации наблюдается все больше случаев дезертирства.

Ранее отправленный Киевом в российское приграничье пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Мазур рассказал о предательстве своих командиров — они сбежали сразу после того, как попали под обстрел Российской армии в Курской области.

После этого к солдатам ВСУ подошли российские военные и взяли их в плен.

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      Анастасия Алимпиева
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