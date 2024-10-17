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08:36, 17 октября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о предательстве своих командиров

Пленный солдат ВСУ: командование бросило своих подчиненных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Мазур сдался в плен российским военным, когда во время обстрела его командиры предали своих, сбежав и бросив с ранеными товарищами. Слова военнопленного передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По словам Мазура, его подразделение направили из Сум, даже не объяснив, куда они едут. Их «запаковали» в БТР и отправили в Курскую область, ничего не рассказывая. На месте они попали под обстрел, забежали в подвал, но к ним залетел беспилотник, после чего двух сослуживцев Мазура ранило. Отправившие украинских солдат на позицию офицеры сразу сбежали, оставив подчиненных. После этого к солдатам ВСУ подошли российские военные и взяли их в плен.

Украинский солдат добавил, что его мобилизовали принудительно, во время похода в магазин за сигаретами.

Ранее пленный ВСУ Петр Дудяк рассказал, что командование украинской армии отправляет солдат штурмовать уже занятые Российской армией населенные пункты. Он добавил, что солдат «кидают на мясо», отправляя на штурм позиции в последний момент.

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      Илья Таксюр
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