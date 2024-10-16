Украинский пленный: командование ВСУ отправляет на занятые ВС РФ территории

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Дудяк рассказал, что командование украинской армии отправляет солдат штурмовать уже занятые Российской армией населенные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По его словам, солдат «кидают на мясо», отправляя на штурм позиции в последний момент. К этому времени населенный пункт уже перешел под контроль российских военных, но командование ВСУ все равно заставляет его штурмовать. Дудяк добавил, что ему и его сослуживцам особенно тяжело далось отступление из Карловки. По его словам, им никто ничего не объяснил, а просто отправили на смерть.

Ранее стало известно, что одессит, которого мобилизовали в ВСУ и отправили в Курскую область, попал в плен к пехотинцам российских войск и отказался возвращаться на родину. Вместе с ним стали пленными еще трое украинских солдат.