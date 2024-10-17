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13:10, 17 октября 2024Россия

Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили от ВСУ Старую Сорочину и Лыжаки в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще два населенных пункта в Курской области: Старую Сорочину и Александрию. Об освобождении поселков сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, кроме перечисленных населенных пунктов, Вооруженные силы России взяли под контроль пропускной пункт Бондаревка. Уточняется, что благодаря действиям Армии России дополнительно осложнилось положение группировки ВСУ, оказавшейся в частичном окружении в регионе.

Mash добавляет, что за сутки под российский контроль перешли около 8,5 квадратных километра территории.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

ЖЗЛ
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