Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили от ВСУ Старую Сорочину и Лыжаки в Курской области

Российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще два населенных пункта в Курской области: Старую Сорочину и Александрию. Об освобождении поселков сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, кроме перечисленных населенных пунктов, Вооруженные силы России взяли под контроль пропускной пункт Бондаревка. Уточняется, что благодаря действиям Армии России дополнительно осложнилось положение группировки ВСУ, оказавшейся в частичном окружении в регионе.

Mash добавляет, что за сутки под российский контроль перешли около 8,5 квадратных километра территории.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.