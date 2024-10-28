Стало известно о попытке Украины атаковать российское горнодобывающее предприятие

Mash: ВСУ попытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 13:28 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по дрону самолетного типа над Железногорском. Беспилотник летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».

По информации Telegram-канала, пострадавших и повреждений в результате попытки атаки нет. Известно, что комбинат является вторым в России предприятием по добыче железной руды.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом заметили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. По его словам, всех их сбили системы противовоздушной обороны.