Пять украинских беспилотников заметили над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: пять беспилотников ВСУ сбили над регионом

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал чиновник.

Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на местах. Пострадавших и разрушений нет, отметил глава области. Он также поблагодарил за работу подразделения противовоздушной обороны.

В ночь на 28 октября Украина попыталась атаковать четыре региона России. По данным Минобороны, 13 дронов дежурные военные сбили в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.