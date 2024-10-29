Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:55, 29 октября 2024Россия

«Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

После атаки БПЛА глава Чечни Кадыров призвал чаще посылать добровольцев на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Чеченских добровольцев следует чаще отправлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава региона Рамзан Кадыров заявил после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию университета спецназа в районе Гудермеса.

Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чечней и народом нельзя шутить

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров отметил, что самолеты с добровольцами должны отправлять на передовую каждый день, а не раз в неделю, как это происходит сейчас.

Утром 29 октября глава региона сообщил об ударе украинского беспилотника по Российскому университету спецназа (РУС). Он отметил, что в ходе атаки никто не пострадал, а деятельность учебного заведения не была приостановлена.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После удара украинского БПЛА по Чечне Кадыров приказал не брать пленных ВСУ

Кадыров приказал чеченским командирам, служащим в зоне СВО, больше не брать в плен украинских бойцов, а сразу ликвидировать их.

Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов

Рамзан Кадыровглава Чечни

Таким образом глава Чечни отреагировал на атаку РУС. По его словам, прибывшие на место следственные органы расследуют произошедшее, а также устанавливают причастных к преступлению. Глава региона пообещал устроить возмездие всем виновным в случившемся.

Удар украинского беспилотника по Чечне стал первой подтвержденной властями региона атакой с начала спецоперации. Летом появлялись сведения о возможном ударе вражеского дрона, однако чеченские власти опровергли эту информацию.

Материалы по теме:
«Не брать в плен». Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки ВСУ на университет спецназа
«Не брать в плен». Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки ВСУ на университет спецназа
Сегодня
«Мы их уничтожим». Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина
«Мы их уничтожим». Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина
Сегодня

В Совфеде заявили, что удар ВСУ по Чечне разбудил ненависть на Кавказе

Удар украинских войск по Чечне разбудил ненависть на Кавказе, подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, на эту атаки российские военные ответят с особым напором, как и на остальные действия ВСУ.

Фото: Владимир Кондратов / Коммерсантъ

«В данном случае они разбудили ненависть на Кавказе. Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — предрек парламентарий.

Карасин призвал Вооруженные силы России продолжать «давить волю неонацистов», продвигаться вперед в зоне СВО и до конца очистить от солдат противника Курскую область. Сенатор заметил, что лишь после этих шагов Москва будет вновь открыта для переговоров с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Российский актер получил номинацию на престижную американскую премию

      Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и чуть не сожгла весь дом

      Пассажирка одного из самых длительных авиарейсов в мире дала советы путешественникам

      Обнаружена массивная планета типа суперюпитер

      Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

      Россия подписала соглашение о запуске чартеров с популярной курортной страной Африки

      У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше