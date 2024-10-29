«Мы их уничтожим». Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

Кадыров пообещал отомстить за атаку на университет спецназа имени Путина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить за атаку на Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. Он заверил, что тем, кто стоит за ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по территории учреждения, не избежать возмездия.

Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров отметил, что университет спецназа является кузницей военных кадров России. Противник знает об этом, а потому выбрал РУС объектом для атаки, уверен политик. По его словам, таким образом пытались запугать россиян. «Но мы сделаем так, чтобы они побоялись слова РУС», — пообещал глава Чечни.

После произошедшего он отдал приказал чеченским командирам на передовой не брать в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — заключил Кадыров.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Удар БПЛА по Чечне связали с работой спецназа «Ахмат» под Курском

Российский университет спецназа подвергся атаке беспилотника утром во вторник, 29 октября. В результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших удалось избежать, а пожар — оперативно потушить.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин предположил, что удар дрона может быть связан с действиями спецназа «Ахмат», который работает над освобождением Курской области.

Сегодня атаки ВСУ носят как избирательный, так и хаотичный характер. Независимо от субъекта, с помощью атак беспилотников противник пытается посеять панику, запугать население и по возможности нанести урон, совершая атаки на энергосистемы, объекты инфраструктуры Юрий Швыткин депутат Госдумы

Швыткин подчеркнул, что удар был нанесен непосредственно по университету, в котором ведется подготовка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Ребята из "Ахмата" достойно выполняют поставленные задачи. Так что, может, здесь была попытка устрашения», — заметил депутат, указав, что подобные действия обречены на провал.

Комплекс зданий Российского университета спецназа . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что атакой на РУС ВСУ разбудили ненависть на Кавказе.

Сенатор предупредил, что российские войска будут отвечать на удар ВСУ точно так же, как на остальные действия украинской армии.

Атаковавший университет спецназа дрон мог пролететь по нейтральным водам

Беспилотник, атаковавший Российский университет спецназа в Чечне, мог пролететь по нейтральным водам в Черном море, о чем сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — предположил депутат.

Парламентарий призвал сначала найти то, что осталось от беспилотника, разобраться с его моделью и только потом делать соответствующие выводы.