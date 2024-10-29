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14:55, 29 октября 2024Россия

В Госдуме назвали маршрут атаковавшего университет спецназа имени Путина БПЛА

Депутат Картаполов об атаке на Чечню: БПЛА мог пролететь по нейтральным водам

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Чечне, мог пролететь по нейтральным водам в Черном море. Такой маршрут назвал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — сказал депутат.

Парламентарий также призвал найти останки беспилотника, разобраться с моделью БПЛА, а затем уже делать соответствующие выводы.

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Об ударе БПЛА по территории РУС имени В.В. Путина в Гудермесе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе.

После нападения Кадыров пообещал возмездие, которое и не снилось противнику.

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