Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 24 декабря 2024Мир

Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

Орбан допустил два сценария завершения украинского конфликта в 2025 году
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о будущем украинского конфликта. По мнению политика, боевые действия на Украине завершатся уже в наступающем году. При этом, считает Орбан, у завершения конфликта есть только два сценария, один из которых подразумевает полное уничтожение одной из сторон.

«Война закончится в 2025 году. [Она завершится] либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — заявил венгерский премьер-министр.

Кремль оценил слова Орбана о завершении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Орбана о том, что боевые действия на Украине могут завершиться уже в следующем году.

Официальный представитель Кремля заверил, что российская сторона будет продолжать специальную военную операцию на Украине до достижения своих целей.

Материалы по теме:
«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
«Европа сорвалась с цепи»Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
3 сентября 2024
«Орбан хочет перестроить Евросоюз» Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
«Орбан хочет перестроить Евросоюз»Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
23 декабря 2024
«Он проявил смелость и характер» Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
«Он проявил смелость и характер»Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
12 июля 2024

Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Несколькими днями ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки отрицать этот факт. Он напомнил, что Вооруженные силы России продолжают продвижение вперед.

Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

В связи с чем, отметил венгерский премьер, «сейчас политики пытаются применить всякие коммуникационные трюки».

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер Венгрии раскритиковал помощь Украине

Политик считает, что выделенные на помощь Украине деньги были потрачены впустую. Он напомнил, что Европа и США выделили на это около 300 миллиардов евро. По его словам, эти средства можно было потратить на благо европейских стран, а не на разрушение Украины.

В частности, считает Орбан, на эти деньги можно было «добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе», в том числе на Балканах, «обуздать миграцию» и «построить совершенно новую европейскую систему обороны». «Но эти деньги были потрачены впустую», — указал премьер Венгрии.

«Миллионы людей покинули Украину, инфраструктура, транспорт и энергетические системы которой разрушены, и страна не в состоянии обеспечить себя экономически в обозримом будущем», — заявил Орбан, говоря о последствиях боевых действий на Украине, которые спонсировали страны Европы и США.

Фото: Stringer / Reuters

Орбан сравнил разговоры о мире на Украине с вызовом дьявола

Премьер-министр Венгрии отметил, что когда его страна стала председателем Евросоюза, отношение к диалогу о мире на Украине было изменено. До этого, по его словам, подобного рода разговоры были сродни вызову дьявола.

Говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Однако, заявил политик, Венгрия приняла на себя «все риски» и смогла добиться «того, что сегодня все говорят о мире». Он добавил, что мирные переговоры ранее были табуированной политической целью, но теперь об этом позволено говорить открыто.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше