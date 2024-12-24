Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

Орбан допустил два сценария завершения украинского конфликта в 2025 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о будущем украинского конфликта. По мнению политика, боевые действия на Украине завершатся уже в наступающем году. При этом, считает Орбан, у завершения конфликта есть только два сценария, один из которых подразумевает полное уничтожение одной из сторон.

«Война закончится в 2025 году. [Она завершится] либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — заявил венгерский премьер-министр.

Кремль оценил слова Орбана о завершении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Орбана о том, что боевые действия на Украине могут завершиться уже в следующем году.

Официальный представитель Кремля заверил, что российская сторона будет продолжать специальную военную операцию на Украине до достижения своих целей.

Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Несколькими днями ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки отрицать этот факт. Он напомнил, что Вооруженные силы России продолжают продвижение вперед.

Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

В связи с чем, отметил венгерский премьер, «сейчас политики пытаются применить всякие коммуникационные трюки».

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Премьер Венгрии раскритиковал помощь Украине

Политик считает, что выделенные на помощь Украине деньги были потрачены впустую. Он напомнил, что Европа и США выделили на это около 300 миллиардов евро. По его словам, эти средства можно было потратить на благо европейских стран, а не на разрушение Украины.

В частности, считает Орбан, на эти деньги можно было «добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе», в том числе на Балканах, «обуздать миграцию» и «построить совершенно новую европейскую систему обороны». «Но эти деньги были потрачены впустую», — указал премьер Венгрии.

«Миллионы людей покинули Украину, инфраструктура, транспорт и энергетические системы которой разрушены, и страна не в состоянии обеспечить себя экономически в обозримом будущем», — заявил Орбан, говоря о последствиях боевых действий на Украине, которые спонсировали страны Европы и США.

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Орбан сравнил разговоры о мире на Украине с вызовом дьявола

Премьер-министр Венгрии отметил, что когда его страна стала председателем Евросоюза, отношение к диалогу о мире на Украине было изменено. До этого, по его словам, подобного рода разговоры были сродни вызову дьявола.

Говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Однако, заявил политик, Венгрия приняла на себя «все риски» и смогла добиться «того, что сегодня все говорят о мире». Он добавил, что мирные переговоры ранее были табуированной политической целью, но теперь об этом позволено говорить открыто.