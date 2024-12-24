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12:47, 24 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении конфликта на Украине

Песков о словах Орбана: Россия продолжает спецоперацию до достижения своих целей
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / AP

Россия продолжает спецоперацию до достижения своих целей. Так слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о завершении конфликта на Украине в 2025 году прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем специальную военную операцию», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что России важно выполнить все поставленные задачи по обеспечению безопасности страны.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. По словам политика, либо начнутся переговоры, либо будет уничтожена одна из сторон конфликта.

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