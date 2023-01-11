«Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара

Пригожин: ЧВК «Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара, в центре образован котел

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам предпринимателя, в центре города образован котел, в котором продолжаются бои. Он пообещал позднее сообщить количество пленных.

Также Пригожин подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме «вагнеровцев».