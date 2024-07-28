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08:43, 28 июля 2024Мир

Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

Рожин: в Мали в результате засады боевиков в плен попал преемник Пригожина Лотос

Кадр: Telegram-канал «Разгрузка Вагнера»

В попавшей в засаду в Мали колонне ЧВК «Вагнер» находился один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров
с позывным Лотос. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Сепаратисты движения «Координация движений Азавада» сумели взять командира штурмовиков, преемника Пригожина в ЧВК, в плен. Его оперативно обменяли обратно.

Также Рожин подтвердил гибель автора и админа Telegram-канала Grey Zone Никиты с позывным Белый. «Последние полгода он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках», — сообщил эксперт.

Лотос возглавил «Вагнер» после крушения бизнес-джета, на борту которого находились основатель компании Евгений Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин, которому «Вагнер» обязан своим названием.

Ночью 28 июля сообщалось, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов в районе города Кидаль. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК, однако ряд ресурсов утверждают, что выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.

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      Марина Совина
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