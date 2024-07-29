«Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

В ЧВК «Вагнер» сообщили о пятидневном бое с тысячей исламистов в Мали

В Мали погибли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Они вели многодневные сражения с боевиками, среди которых были члены местной ячейки «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация).

По разным данным, в африканской стране могли погибнуть до 50 вагнеровцев. Среди них командир штурмового отряда и военный корреспондент известного канала Grey Zone, который имеет отношение к ЧВК.

Вагнеровцы отражали атаки боевиков несколько дней

ЧВК «Вагнер» подтвердила бои и гибель своих бойцов утром в понедельник, 29 июля. Там рассказали, что бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вместе с военнослужащими Мали с 22 по 27 июля вели бои в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром) с боевиками из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM).

Они утверждают, что в первый день группа под руководством командира Сергея Шевченко с позывным Пруд уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. «Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий, для оказания помощи 13-му отряду», — добавили в ЧВК.

Фото: French Army / AP

25 июля боевики-туареги вновь атаковали вагнеровцев, но те отразили атаку. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число атак с помощью тяжелого вооружения, беспилотников и шахед-мобилей. Это привело к потерям со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат армии Мали, однако их численность ЧВК не назвала.

Там добавили, что от Шевченко последняя радиограмма поступила 27 июля в 17:10. «Остались втроем, продолжаем вести бой», — сообщалось в ней. ЧВК подтвердила гибель Пруда в бою.

В Мали могли погибнуть более 25 российских граждан из ЧВК

Издание Baza назвало примерное число погибших — от 20 до 50 человек, включая военнослужащих армии Мали. Точное число потерь у ЧВК там не приводится, однако канал «Африканская инициатива» утверждает, что это — более 25 россиян. Также утверждается, что боевики-туареги устроили засаду на колонну бойцов «Вагнера» с помощью неназванных западных инструкторов, также им удалось уничтожить несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24, сбитый зенитным огнем боевиков. По данным RTVI, Ми-24 разбился в городе Кидаль Мали.

Кроме того, боевикам удалось взять нескольких бойцов в плен, однако «Военный осведомитель» утверждает, что позже они были выкуплены.

В результате нападения боевиков-туарегов погиб также военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone. Канал, который близок к ЧВК «Вагнер», на данный момент не прокомментировал информацию.

Позже стало известно, что это Никита Федянин, известный под позывными Белый и Пятисотый, его окружение подтвердило гибель. «Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии», — сказал собеседник ТАСС. Отмечается, что в августе Федянин планировал перебрать материал, который он отснял в Мали за последний год.

Напавшие на «Вагнер» местные боевики борются за создание собственного государства

«Координация движений Азавада» — созданная в 2014 году коалиция нескольких группировок туарегов, а также арабских националистов и исламистов. Они выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали, богатой полезными ископаемыми.

Туареги проживают на территории нескольких североафриканских стран — Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо, но на данный момент не имеют своей государственности. На рубеже XX-XXI веков они организовывали несколько восстаний, самое крупное из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно стало началом конфликта туарегов с правительством страны, который несмотря на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени.

Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида».

Политический консультант Игорь Димитриев назвал туарегов, несмотря на малочисленность, серьезными противниками. Он напомнил, что в их конфликте с армией Мали до недавнего времени участвовал и европейский контингент, который сменился на ЧВК «Вагнер».

Генштаб ВС Мали, в свою очередь, в минувшие дни сообщал об ожесточенных боях с отрядами террористов в этом районе. Там отмечали, что эта зона «остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей». Генштаб ВС также призвал мирное население покинуть участки, где находятся террористы, во избежание жертв.