ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель бойцов в Мали в ходе атаки боевиков туарегов

Представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» подтвердили факт гибели своих бойцов в Мали в ходе атаки боевиков туарегов. Об этом сообщает один из официальных каналов компании «Разгрузка Вагнера».

Как сообщили представители компании, в ходе боев с 22 по 27 июля в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин военнослужащие Вооруженных сил Мали (FAM) и бойцы 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко с позывным Пруд столкнулись с боевиками-повстанцами «Координационного движения Азавад» (CMA) численностью до тысячи человек.

Отмечается, что боевики из CMА при помощи тяжелого вооружения и БПЛА нанесли удары по позициям FAM и таким образом «увеличили число массированных атак», что повлекло за собой потери со стороны ЧВК «Вагнер» и дружественных им сил.

«Последняя радиограмма от "группы Пруда" поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой". Командир 13-го Штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою. Вечная память нашим братьям, выполнившим свой долг до конца», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате засады боевиков-туарегов на колонну бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали погибли не менее 20 военнослужащих. Туарегам удалось взять нескольких бойцов в плен. Туарегам также удалось уничтожить несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24, который был отправлен на поддержку попавшей в засаду колонны.

