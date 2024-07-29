RT опубликовал фото наемников из Украины, работающих на туарегов в Африке

Телеканал RT обнародовал фотографии украинских наемников в Африке, доказывающие, что они работают с сепаратистами из племени туарегов.

На одном из снимков на форме у военного изображен трезубец — государственный символ Украины.

Фото хотел опубликовать погибший военкор Grey Zone

Изначально фотографии хотел разместить военный корреспондент Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый) в своем Telegram-канале Grey Zone. Однако он не успел это сделать: накануне автор погиб в Мали, по одной из версий, в результате нападения туарегов. Информацию о смерти военкора подтвердили в его окружении.

Кроме того, у Белого были данные о том, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами. По информации издания, военкор планировал в последний раз поехать на передовую, а затем вернуться и обнародовать всю собранную информацию.

Военкор Белый и бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду туарегов

Ранее политический консультант Игорь Димитриев сообщил, что военкор Белый и несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил попали в засаду туарегов на севере страны. В результате многие были ликвидированы.

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. Бойцы ЧВК «Вагнер» совместно с армией Мали проводили операцию в пустыне на севере страны, где были расположены позиции туарегов — кочевого народа, претендующего на создание собственного государства Азавад на территориях Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо. Уточнялось, что пятеро вагнеровцев и несколько солдат малийской армии попали в плен, состоялись успешные переговоры об их выкупе.

В январе агентство Bloomberg сообщало о создании под руководством Минобороны России «Африканского корпуса» из 20 тысяч новичков и экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», их должны разместить в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Создание смешанного корпуса планировалось завершить к середине 2024 года.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года, когда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.