Опубликованы фото украинских наемников в Африке

RT опубликовал фотографии украинских наемников, помогающих туарегам в Африке

Телеканал RT опубликовал фотографии украинских наемников в Африке, доказывающие, что они помогают сепаратистам из племени туарегов.

Снимки планировал обнародовать военкор Grey Zone Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый), но не успел: накануне окружение автора подтвердило его гибель в Мали. Предполагается, что это могло произойти во время нападения туарегов.

Также Белый располагал данными, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами.

В ночь на воскресенье, 28 июля, стало известно, что туареги устроили засаду на севере Мали. В результате нападения, помимо военкора Grey Zone, были убиты несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

