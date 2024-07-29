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01:01, 29 июля 2024Мир

Опубликованы фото украинских наемников в Африке

RT опубликовал фотографии украинских наемников, помогающих туарегам в Африке

Фото: Reuters

Телеканал RT опубликовал фотографии украинских наемников в Африке, доказывающие, что они помогают сепаратистам из племени туарегов.

Снимки планировал обнародовать военкор Grey Zone Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый), но не успел: накануне окружение автора подтвердило его гибель в Мали. Предполагается, что это могло произойти во время нападения туарегов.

Также Белый располагал данными, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами.

В ночь на воскресенье, 28 июля, стало известно, что туареги устроили засаду на севере Мали. В результате нападения, помимо военкора Grey Zone, были убиты несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

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      Марина Совина
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