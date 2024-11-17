В России предупредили США о последствиях разрешения ВСУ наносить удары ракетами ATACMS

Слуцкий: разрешение США бить ракетами по территории РФ повлечет жесткий ответ

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предупредил США о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

Он подчеркнул, что подобное решение повлечет жесткий ответ, исходя из создавшихся угроз.

«Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

