Названа зона действия дальнобойных американских ракет ATACMS на территории России

«Военная хроника»: в зоне действия ATACMS могут оказаться несколько областей РФ

В зоне действия дальнобойных американских ракет ATACMS могут оказаться несколько российских областей. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Там назвали максимальную дальность пуска этих вооружений, она составляет 300 километров, в этот радиус попадают в том числе Белгородская, Воронежская и часть Орловской области. «С учетом того, что ATACMS имеют разные модификации, в зоне действия ракет может оказаться несколько областей, куда раньше ВСУ доставали только дронами», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

