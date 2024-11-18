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16:28, 18 ноября 2024Мир

В Белом доме высказались о разрешении ВСУ бить вглубь России

Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении ВСУ бить вглубь России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Young / Reuters

Белый дом не подтвердил сообщения в СМИ о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным американскими ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, передает Reuters.

«США на протяжении всего конфликта на Украине давали четко понять, что будут принимать политические решения, основываясь на ситуации на поле боя. Это также включает значительное обострение, которое связано с размещением сил иностранного государства на российской территории в последние недели», — таким образом Файнер ответил на вопрос журналистов о достоверности информации о решении Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь России.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

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