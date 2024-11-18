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20:51, 18 ноября 2024Мир

Италия приняла решение по использованию своего оружия для ударов ВСУ вглубь России

Глава МИД Таяни: Италия отказалась разрешать ВСУ бить ее орудием вглубь России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Италия отказалась разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ее дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил глава МИД республики Антонио Таяни, передает Le Monde.

«Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита «Большая двадцатка» (G-20) в Рио-де-Жанейро заявил, что Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus ВСУ на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа. По его словам, это вопрос принципа, с которого Берлин не сойдет.

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