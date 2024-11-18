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20:14, 18 ноября 2024Мир

Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Шольц: Германия придерживается решения не поставлять Taurus Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита «Большая двадцатка» (G-20) в Рио-де-Жанейро, передает агентство Reuters.

«Я уже очень четко объяснял, почему не считаю поставку крылатых ракет Taurus правильным решением. (...) У нас есть свои принципы, которых мы продолжим придерживаться», — рассказал глава немецкого правительства.

В частности, Шольц указал, что поставка подобных ракет делает необходимым бундесверу участвовать в разработке полетных заданий для Taurus, что делает ФРГ одним из участников конфликта. По его словам, это неприемлемый сценарий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием грозит резкой эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирования конфликта.

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