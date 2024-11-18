В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

Дюжаррик: ООН призывает защитить всех гражданских лиц

ООН призывает защитить всех гражданских лиц в ответ на разрешение президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — рассказал представитель ООН.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что США ожидают от ВСУ ударов ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) только по территории Курской области.

При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер отмечал, что Вашингтон не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.