В США назвали цели для ударов ВСУ вглубь территории России

США ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить удары ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) вглубь Курской области. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
«Хотя администрация Байдена раскрыла скудные подробности своего решения дать добро на использование Украиной американских ракет большой дальности в России, американский чиновник сообщил CNN, что это оружие в первую очередь предназначено для использования в Курске», — приводит телеканал слова источника.
Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России. Таким образом представитель администрации американского президента не дал прямого ответа на вопрос журналистов о достоверности информации о решении Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь России.