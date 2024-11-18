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17:30, 18 ноября 2024Мир

В США назвали цели для ударов ВСУ вглубь территории России

CNN: США ожидают, что ВСУ будут применять ATACMS по Курской области
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / AP

США ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить удары ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) вглубь Курской области. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Хотя администрация Байдена раскрыла скудные подробности своего решения дать добро на использование Украиной американских ракет большой дальности в России, американский чиновник сообщил CNN, что это оружие в первую очередь предназначено для использования в Курске», — приводит телеканал слова источника.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России. Таким образом представитель администрации американского президента не дал прямого ответа на вопрос журналистов о достоверности информации о решении Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь России.

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