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13:46, 19 ноября 2024Наука и техника

Полковник заявил об участии ATACMS в боевых действиях против России

Матвийчук заявил, что ВСУ применяли ATACMS по России задолго до разрешения США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Defense Ministry / Reuters

Американские ракеты ATACMS применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России задолго до разрешения США, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист отреагировал на сообщение украинского СМИ о якобы первом ударе дальнобойным оружием США вглубь России — по Брянской области.

«Я хотел бы сказать, что ракета ATACMS уже участвует в боевых действиях против Российской армии. Ими наносились удары по территории России: это Крым, это Донбасс, это Запорожье, это Херсон. Они просто не считают это нашими территориями», — напомнил Матвийчук.

Кроме того, военный эксперт усомнился в достоверности сообщения об ударе ATACMS по Брянской области.

«У нашего Министерства обороны пока таких данных нет. Я думаю, что если бы это было, то наше Министерство обороны уже обязательно бы опубликовала эту информацию. Думаю, что это информационный шум для прощупывания возможностей применения такого оружия против наших территорий», — добавил Матвийчук.

По словам военного эксперта, подобные заявления Запада и Украины — это не что иное, как провокация, чтобы посмотреть реакцию России.

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«РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ, предположительно, впервые применили ракеты ATACMS для удара вглубь территории России, а именно по городу Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект.

Ранее в Минобороны России сообщали, что со 2 по 8 ноября средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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