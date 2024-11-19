Полковник заявил об участии ATACMS в боевых действиях против России

Американские ракеты ATACMS применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России задолго до разрешения США, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист отреагировал на сообщение украинского СМИ о якобы первом ударе дальнобойным оружием США вглубь России — по Брянской области.
«Я хотел бы сказать, что ракета ATACMS уже участвует в боевых действиях против Российской армии. Ими наносились удары по территории России: это Крым, это Донбасс, это Запорожье, это Херсон. Они просто не считают это нашими территориями», — напомнил Матвийчук.
Кроме того, военный эксперт усомнился в достоверности сообщения об ударе ATACMS по Брянской области.
«У нашего Министерства обороны пока таких данных нет. Я думаю, что если бы это было, то наше Министерство обороны уже обязательно бы опубликовала эту информацию. Думаю, что это информационный шум для прощупывания возможностей применения такого оружия против наших территорий», — добавил Матвийчук.
По словам военного эксперта, подобные заявления Запада и Украины — это не что иное, как провокация, чтобы посмотреть реакцию России.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ, предположительно, впервые применили ракеты ATACMS для удара вглубь территории России, а именно по городу Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект.
Ранее в Минобороны России сообщали, что со 2 по 8 ноября средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.