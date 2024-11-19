Полковник заявил об участии ATACMS в боевых действиях против России

Матвийчук заявил, что ВСУ применяли ATACMS по России задолго до разрешения США

Американские ракеты ATACMS применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории России задолго до разрешения США, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист отреагировал на сообщение украинского СМИ о якобы первом ударе дальнобойным оружием США вглубь России — по Брянской области.

«Я хотел бы сказать, что ракета ATACMS уже участвует в боевых действиях против Российской армии. Ими наносились удары по территории России: это Крым, это Донбасс, это Запорожье, это Херсон. Они просто не считают это нашими территориями», — напомнил Матвийчук.

Кроме того, военный эксперт усомнился в достоверности сообщения об ударе ATACMS по Брянской области.

«У нашего Министерства обороны пока таких данных нет. Я думаю, что если бы это было, то наше Министерство обороны уже обязательно бы опубликовала эту информацию. Думаю, что это информационный шум для прощупывания возможностей применения такого оружия против наших территорий», — добавил Матвийчук.

По словам военного эксперта, подобные заявления Запада и Украины — это не что иное, как провокация, чтобы посмотреть реакцию России.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ, предположительно, впервые применили ракеты ATACMS для удара вглубь территории России, а именно по городу Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект.

Ранее в Минобороны России сообщали, что со 2 по 8 ноября средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.