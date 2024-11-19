Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 19 ноября 2024Мир

На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

Bloomberg: Макрон пожал руку главе МИД РФ Лаврову на саммите G20
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) французский лидер Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь России. Он отметил, что Вашингтон должен был отреагировать на новый виток эскалации конфликта на Украине, в котором, по его словам, была виновна Москва.

Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию

Эммануэль Макронпрезидент Франции

При этом на той же встрече главу Франции заметили рядом с представителем российской делегации министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Уточняется, что французский политик сам разыскал российского министра, чтобы пожать ему руку.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В МИД Франции напомнили о позиции страны по ударам Украины вглубь России

Париж продолжает придерживаться озвученной ранее президентом Макроном позиции по ударам Киева вглубь России, напомнил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

По его словам, никаких новых комментариев по данной теме Париж давать не собирается.

Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории

Жан-Ноэль Барроглава МИД Франции

В то же время еще до комментария министра иностранных дел страны французское издание Le Figaro написало о том, что Франция и Великобритания вслед за США дали Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP для ударов вглубь России. На следующий день статья об этом была частично удалена — в ней оставили лишь упоминание о разрешении США.

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Макрон допустил телефонные переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политик рассказал, что разговор с российским коллегой вполне может состояться при наличии соответствующего контекста. Он подчеркнул, что будет готов контактировать с российскими властями, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».

Материалы по теме:
«Вопрос, которым уже нужно заняться». В Минобороны Франции считают необходимым разместить силы сдерживания на Украине
«Вопрос, которым уже нужно заняться». В Минобороны Франции считают необходимым разместить силы сдерживания на Украине
22 октября 2024
Для ВСУ готовят бригаду «Анна Киевская». Макрон показал, как французы тренируют украинских бойцов в секретном лагере
Для ВСУ готовят бригаду «Анна Киевская». Макрон показал, как французы тренируют украинских бойцов в секретном лагере
10 октября 2024

В Кремле также оценили возможность скорых переговоров между главами двух стран. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока Париж не проявлял инициативы для организации разговора президентов.

«Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание», — высказал практически аналогичную с Францией позицию российский представитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

      Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

      Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

      В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

      Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше