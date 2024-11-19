На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

Bloomberg: Макрон пожал руку главе МИД РФ Лаврову на саммите G20

В кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) французский лидер Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь России. Он отметил, что Вашингтон должен был отреагировать на новый виток эскалации конфликта на Украине, в котором, по его словам, была виновна Москва.

Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию Эммануэль Макрон президент Франции

При этом на той же встрече главу Франции заметили рядом с представителем российской делегации министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Уточняется, что французский политик сам разыскал российского министра, чтобы пожать ему руку.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В МИД Франции напомнили о позиции страны по ударам Украины вглубь России

Париж продолжает придерживаться озвученной ранее президентом Макроном позиции по ударам Киева вглубь России, напомнил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

По его словам, никаких новых комментариев по данной теме Париж давать не собирается.

Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории Жан-Ноэль Барро глава МИД Франции

В то же время еще до комментария министра иностранных дел страны французское издание Le Figaro написало о том, что Франция и Великобритания вслед за США дали Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP для ударов вглубь России. На следующий день статья об этом была частично удалена — в ней оставили лишь упоминание о разрешении США.

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Макрон допустил телефонные переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политик рассказал, что разговор с российским коллегой вполне может состояться при наличии соответствующего контекста. Он подчеркнул, что будет готов контактировать с российскими властями, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».

В Кремле также оценили возможность скорых переговоров между главами двух стран. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока Париж не проявлял инициативы для организации разговора президентов.

«Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание», — высказал практически аналогичную с Францией позицию российский представитель.