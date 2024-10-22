«Вопрос, которым уже нужно заняться». В Минобороны Франции считают необходимым разместить силы сдерживания на Украине

Лекорню: необходимо заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться Себастьян Лекорню министр обороны Франции

По словам главы ведомства, «план победы», представленный Киевом, это начало пути и необходимо задаться вопросом, что будет дальше.

Франция допускала введение контингента на Украину

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Он отмечал, что официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

Вслед за Макроном информацию о том, что французские военные могут отправиться на Украину, подтвердил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, такую возможность нельзя исключать, учитывая, что конфликт на Украине происходит «у дверей Европейского союза».

Глава МИД Франции Стефан Сежурне допускал введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией.

Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам Стефан Сежурне глава МИД Франции

Он объяснил, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия. Также глава французского МИД указывал, что некоторые из перечисленных запросов могут потребовать отправки на Украину военных «без пересечения черты соучастия в конфликте».

Париж пытается убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад рассказал, что в настоящее время Париж предпринимает попытки убедить своих партнеров в необходимости не затягивать с приглашением Украины в НАТО, а сделать это уже сейчас. Об этом 18 октября писала газета Parisien.

Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас Бенжамен Хаддад министр-делегат по европейским делам Франции

По словам политика, Франция прилагает усилия для того, чтобы убедить партнеров в необходимости направить Киеву приглашение вступить в альянс, понимая, что процесс присоединения Украины к НАТО может оказаться очень длительным.

Себастьян Лекорню отметил, что Франция не против членства Украины в НАТО, однако ее вступление в альянс будет зависеть от новой администрации США.

Французское издание Le Mode сообщало, что США больше не имеют принципиальных возражений в вопросе вступления Украины в НАТО и могут официально пригласить Киев в альянс. Отмечается, что президент США Джо Байден может принять это решение в случае победы Камалы Харрис на выборах главы государства, при этом победа Дональда Трампа может перечеркнуть подобную инициативу.

В свою очередь министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отмечал, что страны НАТО расходятся во мнении по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что государства — члены НАТО должны выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.

