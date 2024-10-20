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13:26, 20 октября 2024Мир

Во Франции раскрыли условие вступления Украины в НАТО

Глава МО Франции Лекорню: вступление Украины в НАТО зависит от администрации США
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню. Фото: Globallookpress.com

Франция не против членства Украины в НАТО, однако ее вступление в альянс будет зависеть от новой администрации США. Это условие министр обороны Франции Себастьян Лекорню раскрыл в интервью газете La Tribune Dimanche, его цитирует ТАСС.

Лекорню отметил, что встречался с главой американского министерства обороны Ллойдом Остином. Во время встречи тот заявил, что республиканцы и демократы США «занимают четкую позицию по вопросу поддержки Украины». Она и повлияет на будущее Украины в военном блоке.

При этом, по словам главы МО Франции, вне зависимости от результатов президентских выборов США в первую очередь будут решать вопросы, связанные с Китаем. Лекорню считает, что это изменит устоявшуюся систему распределения затрат на НАТО. «И здесь европейцы не должны обманывать себя. Модель, при которой американский налогоплательщик платит за обеспечение безопасности граждан Румынии или Прибалтики, уходит в прошлое. Я многого ожидаю от новой Европейской комиссии, особенно в вопросе устранения препятствий, отягощающих [европейскую] оборонную промышленность», — сказал он.

Ранее французское издание Le Mode сообщало, что США больше не имеют принципиальных возражений в вопросе вступления Украины в НАТО и могут официально пригласить Киев в альянс. Отмечается, что президент США Джо Байден может принять это решение в случае победы Камалы Харрис на выборах главы государства, при этом победа Дональда Трампа может перечеркнуть подобную инициативу.

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      Юлия Юткина
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