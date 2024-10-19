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21:14, 19 октября 2024Мир

Во Франции сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО

Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Flocke / Keystone Press Agency / Global Look Press

США больше не имеют принципиальных возражений в вопросе вступления Украины в НАТО и могут официально пригласить Киев в альянс. Об этом сообщает издание Le Monde.

«США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения», — указано в сообщении.

Отмечается, что президент США Джо Байден может принять это решение в случае победы Камалы Харрис на выборах главы государства, при этом победа Дональда Трампа может перечеркнуть подобную инициативу. В материале также подчеркивается, что одобрение вступления Украины в НАТО со стороны США способно изменить и позицию Германии в данном вопросе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Политик указал, что Германия поддерживает Украину, чтобы «она могла защищаться».

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      Артём Верейкин
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