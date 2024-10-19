Шольц рассказал о разработке плана урегулирования конфликта на Украине

Канцлер Шольц: изучаются возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция велась на YouTube-канале турецкого лидера.

Политик указал, что Германия поддерживает Украину, чтобы «она могла защищаться». «И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась», — подчеркнул Шольц.

Ранее на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине Олаф Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой. Политик подчеркнул, что западные союзники максимально поддерживают Киев и занимают четкую позицию в этом вопросе.