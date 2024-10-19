Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 19 октября 2024Мир

Шольц рассказал о разработке плана урегулирования конфликта на Украине

Канцлер Шольц: изучаются возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Фото: Murad Sezer / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция велась на YouTube-канале турецкого лидера.

Политик указал, что Германия поддерживает Украину, чтобы «она могла защищаться». «И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась», — подчеркнул Шольц.

Ранее на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине Олаф Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой. Политик подчеркнул, что западные союзники максимально поддерживают Киев и занимают четкую позицию в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      На Украине военком открыл стрельбу во время проверки документов

      Жители российского города столкнулись с ежемесячными фекальными потопами

      Названа выступающая против приглашения Украины в НАТО страна

      В Румынии подняли в воздух истребители из-за сигнала о нарушении границы

      Ученые раскрыли связь между занятием спортом и облегчением похмелья

      Россияне пострадали при пожаре в Турции

      ВВС Израиля нанесли еще несколько ударов по столице Ливана

      Жителям Центральной России спрогнозировали снегопады

      Украинско-израильская компания отметилась на оплате контента Дудя и Моргенштерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше