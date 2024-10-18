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21:36, 18 октября 2024Мир

Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой

Шольц: вовлечение НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой. Такое мнение он выразил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что западные союзники максимально поддерживают Киев и занимают четкую позицию в этом вопросе.

«В то же время мы обеспечиваем то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, с тем чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе», — сказал Шольц, добавив, что эту ответственность с партнеров Украины никто не сможет снять.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Вашингтон не хочет провоцировать прямого столкновения ядерных держав на Украине. Берлин поддерживает эту позицию. Однако в США и Евросоюзе есть политики, которые отрицают опасность столкновения с Москвой.

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      Марина Совина
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