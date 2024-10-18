Последствия прямого столкновения ядерных держав на Украине оценили

Политолог Рар: США и Германия опасаются прямой конфронтации с Россией на Украине

Вашингтон не хочет провоцировать прямого столкновения ядерных держав на Украине. Берлин поддерживает эту позицию. Однако в США и Евросоюзе есть политики, которые отрицают опасность столкновения с Москвой. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог Александр Рар.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал президент США Джо Байден. Политики понимают, считает Рар, что «ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех».

Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля Александр Рар политолог

Вместе с тем, по оценке эксперта, Шольц понимает нежелание Зеленского проигрывать в этом конфликте. В связи с чем последний поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: ядерное оружие или вход в НАТО.

Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, отметил Рар. Однако лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который может одержать победу на выборах канцлера ФРГ в следующем году, придерживается иной позиции. В частности, он поддерживает передачу Киеву ракет Taurus и считает необходимым разрешить нанесение ударов по всей территории России. Кроме того, он солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ, указал эксперт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС заявил, что «План победы» президента Украины Владимира Зеленского не изменил позицию Германии по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что самое важное в вопросе поддержки Киева заключается в том, чтобы все представители ЕС были солидарны и обсудили возможные варианты.