Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 17 октября 2024Мир

Шольц высказался о влиянии «плана победы» Зеленского на позицию Германии по Украине

Шольц: «план победы» Зеленского не изменил позицию Германии по Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не изменил позицию Германии по конфликту на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Европейского союза (ЕС), сообщает ТАСС.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут затронуты. В ней ничего и не изменится», — сказал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что самое важное в вопросе поддержки Киева заключается в том, чтобы все представители ЕС были солидарны и обсудили возможные варианты.

По его словам, в центре внимания находится выделение средств Украине для защиты территорий. «В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится», — уточнил он.

Ранее Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. Канцлер отметил важность учета мнения Киева и стран — партнеров Германии в случае, если переговоры состоятся.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «После Аллаха вся надежда на тебя». Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков попросил помощи у Кадырова

      Российский футболист обвинил пакистанцев в неуважении

      Генсек НАТО назвал условие становления Украины членом альянса

      На Украине возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма УПЦ

      Стало известно о долгах уехавшего на Украину журналиста Киселева

      106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Раскрыта природа известного коричневого карлика

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Зеленский прокомментировал тайные приложения своего «плана победы»

      Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше