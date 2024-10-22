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01:05, 22 октября 2024Мир

Во Франции призвали заняться размещением сил сдерживания на Украине

Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерживания на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала LCI.

По словам политика, «план победы», представленный Киевом, это начало пути и необходимо задаться вопросом, что будет дальше.

«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — призвал он.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией.

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      Марина Совина
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