Нидерланды заявили об отсутствии ясности в НАТО по вопросу членства Украины

Минобороны Нидерландов: в НАТО нет общего мнения по вопросу членства Украины

Страны НАТО расходятся во мнении по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет Reuters.

По словам главы ведомства, государства-члены НАТО должны выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.

«Если этой ясности заранее не будет, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились на предоставление приглашения», — указал Брекельманс на отсутствие общего мнения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления страны в НАТО. Он отметил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. По словам политика, Киев продемонстрировал свою способность защищать «общие ценности» и это должно стать поводом для приглашения в альянс.