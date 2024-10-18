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22:44, 18 октября 2024Мир

Нидерланды заявили об отсутствии ясности в НАТО по вопросу членства Украины

Минобороны Нидерландов: в НАТО нет общего мнения по вопросу членства Украины

Фото: Global Look Press

Страны НАТО расходятся во мнении по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет Reuters.

По словам главы ведомства, государства-члены НАТО должны выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.

«Если этой ясности заранее не будет, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились на предоставление приглашения», — указал Брекельманс на отсутствие общего мнения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления страны в НАТО. Он отметил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. По словам политика, Киев продемонстрировал свою способность защищать «общие ценности» и это должно стать поводом для приглашения в альянс.

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      Марина Совина
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