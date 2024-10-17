Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления в НАТО

Зеленский: Украина заслуживает вступления в НАТО

Украина заслуживает и сделает все возможное для вступления в НАТО. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

«Украина действительно заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО однажды, и мы сделаем все, чтобы обеспечить, чтобы это произошло», — заявил глава Украины.

Он добавил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, Киев продемонстрировал свою способность защищать «общие ценности» и это должно стать поводом для приглашения в альянс.

Ранее в Кремле официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский продвигает план дальнейшей эскалации конфликта России и НАТО, а не «план мира». По словам Пескова, «план» лишь пытается официально провозгласить страны НАТО стороной конфликта на Украине.