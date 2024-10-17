Песков назвал «план победы» Зеленского путем к эскалации

Песков: Зеленский продвигает план эскалации конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает план дальнейшей эскалации конфликта России и НАТО, а не «план мира». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, «план мира» Зеленского пытается официально провозгласить страны НАТО стороной конфликта на Украине. «То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь», — заявил Песков.

Он добавил, что такая политика Зеленского при нынешней ситуации является недальновидной, безрассудной и нелогичной.

Ранее Песков заявил, что в будущем Россия рассчитывает установить диалог с руководством Германии по урегулированию украинского конфликта.