В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

Песков: в Кремле рассчитывают на предметный диалог с Германией по Украине

Россия рассчитывает, что в будущем с немецким руководством удастся установить диалог по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«В Кремле считают, что в будущем между Россией и Германией может получиться предметный диалог на тему Украины», — передает входящий в кремлевский пул корреспондент канала.

Ранее бундесканцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. Глава правительства уточнил, что разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия партнеров Берлина.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что Путин не хочет общаться с Шольцем. По ее словам, российский президент якобы не готов к телефонным переговорам с канцлером.