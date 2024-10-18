Во Франции рассказали о попытках убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

Parisien: Париж пытается убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад рассказал, что в настоящее время Париж предпринимает попытки убедить своих партнеров в необходимости не затягивать с приглашением Украины в НАТО, а сделать это уже сейчас, сообщает газета Parisien.

«Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», — заявил он.

По словам Хаддада, Франция прилагает усилия для того, чтобы убедить партнеров в необходимости направить Киеву приглашение вступить в альянс, понимая, что процесс присоединения Украины к НАТО может оказаться очень длительным.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал, что страны НАТО расходятся во мнении по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что государства-члены НАТО должны выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.