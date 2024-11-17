Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

BFMTV: Макрон допустил переговоры с Путиным при наличии контекста

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Макрон допустил переговоры с Путиным при наличии соответствующего контекста. В частности, французский лидер не исключил диалог с российским коллегой, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».

Ранее в Кремле высказались о возможном разговоре Макрона и Путина. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков уточнил, что французский президент не запрашивал подобный диалог.

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала германская сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.