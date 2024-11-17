Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Макрон допустил переговоры с Путиным при наличии соответствующего контекста. В частности, французский лидер не исключил диалог с российским коллегой, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».
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