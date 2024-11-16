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06:11, 16 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о возможном разговоре Макрона и Путина

Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога выступила германская сторона. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Помимо этого, политики коснулись сферы энергетики.

После беседы с Путиным немецкий канцлер заявил, что поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью» во избежание эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и НАТО.

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