В Кремле высказались о возможном разговоре Макрона и Путина

Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога выступила германская сторона. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Помимо этого, политики коснулись сферы энергетики.

После беседы с Путиным немецкий канцлер заявил, что поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью» во избежание эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и НАТО.