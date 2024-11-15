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22:15, 15 ноября 2024Мир

Песков рассказал о затронутой Путиным и Шольцем теме в разговоре

Песков: Путин и Шольц затронули сферу энергетики в телефонном разговоре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц коснулись сферы энергетики во время телефонного разговора. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил, затрагивался ли вопрос поставок российского газа. «Сфера энергетики затрагивалась», — подчеркнул он.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе беседы российский лидер заявил немецкому политику, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России. Также были затронуты вопросы российско-германских отношений. Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей Германии.

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