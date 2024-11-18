МИД Франции заявил о неизменной позиции Парижа по ударам Украины вглубь России

Глава МИД Франции Барро: Париж не менял позицию по ударам Украины вглубь России

Париж не менял озвученную французским лидером Эммануэлем Макроном позицию по ударам Украины дальнобойным оружием вглубь России, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его цитирует ТАСС.

«Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», — сказал дипломат на встрече с главами МИД стран Евросоюза (ЕС).

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД и министры обороны стран ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары украинских войск вглубь России поставленным из Европы оружием.