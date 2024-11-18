МИД Франции заявил о неизменной позиции Парижа по ударам Украины вглубь России

Париж не менял озвученную французским лидером Эммануэлем Макроном позицию по ударам Украины дальнобойным оружием вглубь России, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его цитирует ТАСС.
«Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», — сказал дипломат на встрече с главами МИД стран Евросоюза (ЕС).
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД и министры обороны стран ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары украинских войск вглубь России поставленным из Европы оружием.